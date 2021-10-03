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США призвали отомстить России за «гаванский синдром» у американцев


05:08
США призвали отомстить России за «гаванский синдром» у американцевФото: ophthalmology360.com

Руководство Соединенных Штатов должно отомстить России за случаи т.н. "гаванского синдрома" у американских граждан.

С таким призывом выступил обозреватель издания 19Fortyfive Джейсон Киллмейер.

По словам американского колумниста, Москва бросила Вашингтону вызов. Властям Соединенных Штатов необходимо отреагировать на атаки, которым подвергались за рубежом госслужащие. Киллмейер подчеркнул, что все проявления т.н. "гаванского синдрома" у американских граждан происходили не без "вмешательства извне". При этом журналист выступил с утверждением, что к инцидентам якобы причастна Москва.

Обозреватель также предположил, что для нападения на американцев могло использоваться оружие с направленной энергией. Киллмейер добавил, что в Вашингтоне пока все еще собирают доказательства таких атак и пытаются разгадать действие применявшихся механизмов.

За период с 2016 года в США заявляли о выявлении неизвестного недуга у десятков правительственных сотрудников в Майами и Вене. Пострадавшие от "гаванского синдрома", в прошлом работавшие на Кубе, жаловались на головные боли, ухудшение слуха, тошноту, проблемы с равновесием и другие проблемы.

Не так давно из-за подобных проявлений офицера ЦРУ вывезли из Сербии. Как сообщила газета The Wall Street Journal, информация поступила от источника в спецслужбах Соединенных Штатов на условиях полной анонимности.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 153

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