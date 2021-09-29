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Офицера ЦРУ вывезли из Сербии из-за «гаванского синдрома»


29.9.2021 20:26
Офицера ЦРУ вывезли из Сербии из-за «гаванского синдрома»Фото: life.ru

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) Соединенных Штатов эвакуировало одного из своих офицеров из Сербии, передает ИА Красная Весна.

Со ссылкой на The Wall Street Journal уточняется, что у американца появились симптомы, похожие на т.н. "гаванский синдром".

Официального подтверждения этой информации пока нет, отмечает американская газета. Об эвакуации офицера ЦРУ журналистам рассказали источники в спецслужбах Соединенных Штатов на условиях анонимности.

Отмечается, что американские дипломаты и разведчики в последнее время все чаще становятся объектами атак, к которым причастны "неизвестные правительства". Нападения такого рода осуществляются с использованием технологий, подразумевающих некую "направленную энергию", отмечается в публикации.

Напомним, летом 2017 года в Госдепартаменте заявили, что от "акустических атак" пострадали шестнадцать сотрудников американского посольства на Кубе.

Автор: Злата Богатова

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