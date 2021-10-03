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В Одинцово задержана пара, выбрасывавшая мумии пенсионеров


3.10.2021 21:45
В Одинцово задержана пара, выбрасывавшая мумии пенсионеровФото: vk.com

Правоохранительные органы подмосковного Одинцово выясняют обстоятельства смерти пожилых супругов.

При попытке выбросить мумифицированные тела умерших задержаны двое подозреваемых, передают российские СМИ со ссылкой на представителей местных властей.

Полиция задержала пару, которая выносила из дома в ящиках мумифицированные останки пожилых мужчины и женщины. Вскоре стало известно о задержании сына умерших супругов по подозрению в причастности к особо тяжкому преступлению.

Как рассказала журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, вместе с мужчиной 1990 г.р. по этому уголовному делу задержана женщина 1989 г.р. В прошлом оба были объявлены в федеральный розыск.

Некоторые обстоятельства случившегося уточнила официальный представитель ГСУ СКР по региону Ольга Врадий. По ее словам, эксперты сейчас устанавливают причины смерти пенсионеров. Задержанные являются сыном и невесткой умершей пары, передает ТАСС.

ЧП случилось 1 октября у одного из домов на Садовой улице в Одинцове. В кузове припаркованной там "Газели" нашли мумифицированные останки женщины. Тело ее супруга, находившееся в подобном состоянии, обнаружили в деревянной коробке, которая стояла на лестничном переходе в подъезде. Следственные органы по факту происшествия возбудили уголовное дело.

Автор: Злата Богатова

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