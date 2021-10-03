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Под Оренбургом разбился парашютист


3.10.2021 16:09
Под Оренбургом разбился парашютистФото: vk.com

Следственные органы Оренбургской области приступили к выяснению обстоятельств гибели 20-летнего мужчины, сообщается в телеграм-канале регионального главка МВД.

По предварительным данным, молодой человек получил смертельные травмы во время прыжка с парашютом.

Сигнал о ЧП поступил в МУ МВД России "Бузулукское", указано в официальном сообщении ведомства. К месту происшествия сразу же была направлена следственно-оперативная группа.

Предварительно установлено, что несчастный случай произошел на Бузулукском аэродроме. Как полагают криминалисты, когда молодой человек совершал прыжок и пытался раскрыть парашют, у него могли запутаться стропы. В результате потерпевший упал с большой высоты, разбившись насмерть.

Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела примут по итогам проверки.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 129

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