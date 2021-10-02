Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Коми супругу экс-министра обвиняют в смертельном ДТП

2.10.2021 21:23

Фото: fishki.net



В Сыктывкаре суд вынес решение об аресте женщины, устроившей тройное ДТП.



Как передает портал "ProГород", к смертельной аварии причастна жена бывшего министра экономического развития республики Коми Андрея Шеремета.



Сыктывкарский городской суд Коми вынес решение об аресте автоледи по обвинению в совершении тройного дорожно-транспортного происшествия. Женщина допустила наезд на пешеходов, которые в тот момент находились на "зебре". В результате ДТП погибла 38-летняя женщина, которая шла по тротуару, еще три человека получили травмы. В числе пострадавших - ребенок, переходивший дорогу в установленном месте. Мальчик с тяжелыми повреждениями доставлен в больницу.



Как информирует пресс-служба регионального СУ СКР, после инцидента возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, которое повлекло за собой по неосторожности гибель пострадавшего, и сопряженное с оставлением места аварии).



ЧП случилось накануне, 1 октября, указано в сообщении ведомства. Сначала 52-летняя женщина водитель сбила восьмилетнего мальчика. Продолжив движение, машина вылетела на тротуар, смертельно травмировав женщину. С места происшествия обвиняемая скрылась, но вскоре попала в еще одну аварию, столкнувшись с автомобилем Volkswagen.



В беседе с полицейскими предполагаемая виновница ДТП заявила, что у нее отказали тормоза, сообщает портал "ProГород". Отмечается, что жена бывшего министра экономического развития республики Коми Андрея Шеремета в течение этого года уже два раза привлекалась к ответственности за непредоставление пешеходам преимущества в движении.



Автор: Злата Богатова

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