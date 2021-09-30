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Студента ПГНИУ с 9 огнестрельными ранениями охрана не пустила в больницу
30.9.2021 05:29
Фото: permvrem.ru
Студента, пострадавшего при стрельбе в Пермском государственном научно-исследовательском университете (ПГНИУ), не впустили в одну из больниц города.
Юноша получил девять ранений, счет в тот момент шел на минуты, передают региональные СМИ.
О событиях, которые происходили вскоре после трагедии в ПГНИУ, порталу 59.ру рассказала преподаватель вуза Людмила Вяткина. Именно она заметила студента экономического факультета Сергея Юматова, который одним из первых пострадал от действий злоумышленника.
Юматов в момент ЧП шел к восьмому корпусу вуза и оказался прямо на пути стрелка, получив девять ранений. Пострадавшего студента заметила Вяткина, которая смогла сразу же остановить автомобиль, проезжавший мимо, чтобы доставить юношу в медицинское учреждение.
Когда Вяткина привезла Юматова в ближайшую больницу – ГКБ No2, там отказались принять пациента. Охранница заявила, что они перепрофилированы, и даже не впустила приехавших. В результате раненому молодому человеку оказали помощью врачи частной Елизаветинской больницы.
По словам специалистов, счет уже шел на минуты, потому что ранения были очень серьезными. Картечь попала в, частности, в спину и плечо. Оказались задеты сердце и легкое. Позднее Сергей Юматов вместе с еще несколькими пострадавшими был направлен на лечение в Москву.
Инцидент прокомментировали в министерстве здравоохранения Пермского края. В ведомстве пояснили, что руководство и медперсонал ГКБ No 2 в тот момент еще не знали о вооруженном нападении на вуз. Соответственно, они не располагали информацией о том, что к ним могут доставить юношу с тяжелыми огнестрельными ранениями.
После случившегося администрация медучреждения уже провела совещание с руководством охранной фирмы, сейчас ведется претензионная работа. В больнице также подчеркнули, что медики в любом случае могли бы оказать раненому студенту первую помощь, если бы знали о его прибытии в клинику.
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