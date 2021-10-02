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В Новосибирске совладелец сети кофеен получил 7 лет за поджоги конкурентов
2.10.2021 15:18
Фото: mirtesen.ru
Советский районный суд Новосибирска вынес приговор по делу Анвара Пириева, являющегося совладельцем сети кофеен Traveler's Coffee.
Он был признан виновным в семи поджогах имущества конкурентов и приговорен к наказанию в виде лишения свободы на семь лет.
Отбывать срок осужденному предстоит в колонии общего режима. Перед судом также предстали еще четыре фигуранта уголовного дела. Они получили от двух лет условно до 6,5 лет лишения свободы. Кроме того, одного из обвиняемых признали виновным в грабеже и вымогательстве.
В ходе следствия было установлено, что Пириев причастен, в частности, к поджогу "Академии кофе". ЧП случилось в Академгородке четыре года назад. Кроме того, ему инкриминируют дачу взятки должностному лицу лично в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). По данным уголовного дела, Пириев пытался подкупить оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД по Новосибирску, передав ему 321 тыс. рублей и автомобиль, стоимость которого составляет 800 тыс. рублей.
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