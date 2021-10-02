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В Таллине осквернили памятник советским воинам-афганцам
2.10.2021 14:35
Фото: news.ru
В столице Эстонии неизвестные вандалы осквернили памятник воинам-афганцам, передают зарубежные СМИ.
Правоохранительные органы Таллина выясняют обстоятельства инцидента, заявили российские дипломаты.
Памятник воинам, несшим службу в Афганистане, был облит красной краской.
Случившееся прокомментировал председатель правления регионального союза ветеранов Афганистана, локальных войн и конфликтов "Боевое братство" Олег Куликов. Как передает Sputnik, он назвал вандалов "больными людьми", даже если они и выполняли дешевую "заказуху" перед выборами.
Мемориал был создан в память как о русских, так и эстонских воинах, в советский период выполнявших свой интернациональный долг. Надпись на нем выполнена на двух языках.
В посольстве РФ в Эстонии заявили, что обстоятельства инцидента выясняют полицейские.
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