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В Таллине осквернили памятник советским воинам-афганцам


2.10.2021 14:35
В Таллине осквернили памятник советским воинам-афганцамФото: news.ru

В столице Эстонии неизвестные вандалы осквернили памятник воинам-афганцам, передают зарубежные СМИ.

Правоохранительные органы Таллина выясняют обстоятельства инцидента, заявили российские дипломаты.

Памятник воинам, несшим службу в Афганистане, был облит красной краской.

Случившееся прокомментировал председатель правления регионального союза ветеранов Афганистана, локальных войн и конфликтов "Боевое братство" Олег Куликов. Как передает Sputnik, он назвал вандалов "больными людьми", даже если они и выполняли дешевую "заказуху" перед выборами.

Мемориал был создан в память как о русских, так и эстонских воинах, в советский период выполнявших свой интернациональный долг. Надпись на нем выполнена на двух языках.

В посольстве РФ в Эстонии заявили, что обстоятельства инцидента выясняют полицейские.

Автор: Злата Богатова

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