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В Румынии 9 человек погибли при пожаре в больнице
1.10.2021 19:01
Фото: nokta.md
В результате пожара, случившегося в больнице румынского портового города Констанца, погибли как минимум девять человек, передает агентство Associates Press (AP). Со ссылкой на местные власти уточняется, что сведения о пострадавших озвучат позже.
Возгорание в медицинском учреждении было зафиксировано в пятницу утром. В тот момент в больнице на лечении находились более ста пациентов. Десяти больным помощь оказывалась в отделении интенсивной терапии.
Прибывшие сотрудники аварийно-спасательных служб незамедлительно приступили к эвакуации пациентов и персонала. Однако девять человек спасти не удалось, подтвердили представители Министерства здравоохранения Румынии. Сведений о причинах пожара из официальных источников пока не поступало.
Ранее сообщалось о пожаре в македонском ковидарии. В больнице города Тетово, где оказывалась помощь пациентам с подтвержденным коронавирусом, погибли четырнадцать человек, еще двенадцать пострадали.
Трагическое происшествие вызвало обширный резонанс. Вскоре под давлением президента свои посты покинули глава Минздрава страны Венко Филипче, руководитель клинического госпиталя Тетово Флерин Бисими и экономический директор медицинского учреждения Артан Этеми.
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