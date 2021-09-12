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Пожар в македонском ковидарии будут расследовать эксперты из ФРГ
12.9.2021 19:40
Фото: tvc.ru
Эксперты из Германии будут выяснять причины возгорания в больнице города Тетово, где оказывалась помощь пациентам с подтвержденным коронавирусом.
По последним официальым данным, жертвами ЧП стали четырнадцать человек, еще двенадцать пострадали.
Власти Северной Македонии пригласили экспертов из Германии для расследования трагедии в Тетово, заявил глава государства Стево Пендаровски. В эфире программы "360 Gradë" на телевизионном канале Alsat он подтвердил гибель четырнадцати пациентов.
По данным зарубежных СМИ, специалистам, которые прибудут из ФРГ, предстоит сотрудничать с МВД и государственной прокуратурой. Ожидается, что иностранные эксперты приедут в Тетово уже в ближайшие дни.
Ранее под давлением президента свои посты покинули глава Минздрава страны Венко Филипче, руководитель клинического госпиталя Тетово Флерин Бисими и экономический директор медицинского учреждения Артан Этеми.
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