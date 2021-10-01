Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Депрессия в молодом возрасте может обернуться деменцией в старости

1.10.2021 12:50

Фото: smi2.net



Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США) утверждают, что депрессивные расстройства у молодых людей способны спровоцировать понижение умственных способностей в более зрелые годы. Кроме того, они могут указывать на потенциальный риск быстро прогрессирующей деменции.



Отчет о проведенном исследовании американские эксперты опубликовали в Journal of Alzheimer's Disease. Как следует из статьи, ученые проанализировали данные о 15 тыс. человек различного возраста, в целом от 20 до 89 лет. Участники опрашивались, после чего эксперты выявляли и оценивали симптомы депрессии. Как оказалось, умеренные и сильные признаки психического расстройства зафиксированы у 13 % молодежи, 26 % людей среднего возраста и 34 % пожилых.



Ученые также учитывали другие факторы - пол, расу, индекс массы тела, склонность к пагубным привычкам, предрасположенность к сахарному диабету и уровень образования. В результате специалисты пришли к выводу, что потенциальный риск развития деменции в период 50-69 лет на 73 % выше у тех, кто в молодые годы страдал от депрессивных расстройств. Кроме того, чем сильнее у молодежи проявлялись такие симптомы, тем существеннее с годами снижались их умственные способности, констатируют авторы работы.



Автор: Злата Богатова

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