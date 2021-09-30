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В Индии автобус упал в реку: погибли 6 человек
30.9.2021 23:12
Фото: livejournal.com
На северо-востоке Индии шесть человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, передает телевизионный канал NDTV.
Смертельная авария случилась в темное время суток на шоссе Тура — Шиллонг.
Власти северо-восточного штата Мегхалая подтвердили сведения о шести погибших. Количество пострадавших устанавливается.
Причины, по которым пассажирский автобус съехал с проезжей части и рухнул в реку Рингди, выясняют специалисты. По данным местных СМИ, транспортное средство упало с обрыва, когда водитель потерял управление.
Ранее в Дагестане четыре человека погибли, еще четверо получили травмы в ДТП с участием нескольких машин. На территории Дербентского района столкнулись грузовик и два легковых автомобиля.
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