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В Москве задержан мужчина, устроивший стрельбу в школе дочери


20:11
В Москве задержан мужчина, устроивший стрельбу в школе дочериФото: vk.com

Правоохранительные органы Москвы задержали мужчину, устроившего стрельбу в одной из столичных школ.

По предварительным данным, отец старшеклассницы намеревался "разобраться" с ее обидчиками, передают российские СМИ.

ЧП случилось в образовательном учреждении, расположенном на улице Палехской в северо-восточной части российской столицы. Как сообщает агентство "Интерфакс", мужчина пришел в школу с травматическим оружием и произвел выстрел вверх.

О подробностях инцидента рассказали в пресс-службе столичного управления МВД. По данным полиции, ученица десятого класса конфликтовала с несколькими знакомыми. Школьница обратилась за поддержкой к отцу, который решил прийти в учебное заведение, чтобы поговорить с обидчиками дочери.

Когда мужчина прибыл в школу, у него состоялась беседа с подростками, в процессе которой он "произвел один выстрел". К счастью, обошлось без пострадавших. Вскоре после ЧП отец десятиклассницы был задержан.

Как уточняет агентство, связанные с этим происшествием материалы в скором времени направят в Следственный комитет России (СКР).

Автор: Злата Богатова

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