Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Самаре за истязание детей-инвалидов будут судить санитарку пансионата

30.9.2021 17:53

Фото: vk.com



Суд рассмотрит уголовное дело, возбужденного в отношении работницы ГБУ "Самарский пансионат для детей-инвалидов".



По данным правоохранителей, женщина истязала воспитанников 2000, 2004 и 2005 г.р.



О подробностях дела, возбужденного по факту истязания детей в самарском пансионате для воспитанников с инвалидностью, сообщается на официальном сайте регионального СУ СКР.



В ходе расследования было установлено, что в минувшем апреле санитарка использовала способы воспитания, которые причиняли детям страдания - как физические, так и моральные. В частности, женщина избивала воспитанников по голове, конечностям и телу, а также могла привязывать детей-инвалидов к их кроватям, используя для этого лоскуты ткани.



Работницу пансионата обвиняют в истязании двух или более лиц, которые заведомо для нее были беспомощными (п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ) и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 156).



Нарушения в пансионате были выявлены во время проверки. В тот день детям давали салат, сделанный лишь из одного репчатого лука. Воспитанники при этом носили рваную одежду, а лежачие пациенты имели пролежни, которые сотрудники обрабатывали зеленкой. Сразу после проверки сняли с поста директора учреждения, отмечается в сообщении СКР по региону.



Автор: Злата Богатова

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