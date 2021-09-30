|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Самаре за истязание детей-инвалидов будут судить санитарку пансионата
30.9.2021 17:53
Фото: vk.com
Суд рассмотрит уголовное дело, возбужденного в отношении работницы ГБУ "Самарский пансионат для детей-инвалидов".
По данным правоохранителей, женщина истязала воспитанников 2000, 2004 и 2005 г.р.
О подробностях дела, возбужденного по факту истязания детей в самарском пансионате для воспитанников с инвалидностью, сообщается на официальном сайте регионального СУ СКР.
В ходе расследования было установлено, что в минувшем апреле санитарка использовала способы воспитания, которые причиняли детям страдания - как физические, так и моральные. В частности, женщина избивала воспитанников по голове, конечностям и телу, а также могла привязывать детей-инвалидов к их кроватям, используя для этого лоскуты ткани.
Работницу пансионата обвиняют в истязании двух или более лиц, которые заведомо для нее были беспомощными (п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ) и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 156).
Нарушения в пансионате были выявлены во время проверки. В тот день детям давали салат, сделанный лишь из одного репчатого лука. Воспитанники при этом носили рваную одежду, а лежачие пациенты имели пролежни, которые сотрудники обрабатывали зеленкой. Сразу после проверки сняли с поста директора учреждения, отмечается в сообщении СКР по региону.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|