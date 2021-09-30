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В селе под Курганом нашли артиллерийский снаряд времен Гражданской войны
30.9.2021 13:34
Фото: vk.com
Под Курганом группа разминирования ОМОН смогла обезвредить боевой снаряд, пролежавший в земле более века.
Как информирует пресс-служба местного управления Росгвардии, боеприпас был найден на территории одного из сел.
Сигнал в оперативные службы поступил от жителя населенного пункта Моршиха Макушинского муниципального округа, указано в официальном сообщении. К месту ЧП незамедлительно направили группу разминирования ОМОН. Обследовав опасную находку, специалисты пришли к выводу, что речь идет об артиллерийском снаряде периода Гражданской войны.
Затем боеприпас вывезли в отдаленное место, где он был успешно уничтожен. В результате происшествия никто не пострадал, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу местного управления Росгвардии. Агентство также сообщает, что боевые действия в этом районе Курганской области проходили в августе 1919 года.
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