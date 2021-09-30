ИнтерНовости - новости в стране и мире
Под Иркутском осуждена крупная банда наркоторговцев
Под Иркутском осуждена крупная банда наркоторговцев
Вице-президента Сбербанка Ракову подозревают в хищении бюджетных средств
Вице-президента Сбербанка Ракову подозревают в хищении бюджетных средств
Отца Бритни Спирс отстранили от опеки над певицей
Отца Бритни Спирс отстранили от опеки над певицей
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Вице-президента Сбербанка Ракову объявили в розыскВице-президента Сбербанка Ракову объявили в розыск
Отец 9-летней студентки МГУ заявил об угрозе ее отчисленияОтец 9-летней студентки МГУ заявил об угрозе ее отчисления
В Москве задержан мужчина, устроивший стрельбу в школе дочериВ Москве задержан мужчина, устроивший стрельбу в школе дочери
Опубликовано видео из квартиры под Оренбургом, где убили трех студентокОпубликовано видео из квартиры под Оренбургом, где убили трех студенток
В США признали вымершей птицу «Господь Бог-дятел»В США признали вымершей птицу «Господь Бог-дятел»

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Вечер поэзииВечер поэзии
Четыре нападающих ( продолжение)Четыре нападающих ( продолжение)
Четыре нападающих ( продолжение)Четыре нападающих ( продолжение)
Часть 4. Ночь музеев в условиях пандемииЧасть 4. Ночь музеев в условиях пандемии

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В селе под Курганом нашли артиллерийский снаряд времен Гражданской войны


30.9.2021 13:34
В селе под Курганом нашли артиллерийский снаряд времен Гражданской войныФото: vk.com

Под Курганом группа разминирования ОМОН смогла обезвредить боевой снаряд, пролежавший в земле более века.

Как информирует пресс-служба местного управления Росгвардии, боеприпас был найден на территории одного из сел.

Сигнал в оперативные службы поступил от жителя населенного пункта Моршиха Макушинского муниципального округа, указано в официальном сообщении. К месту ЧП незамедлительно направили группу разминирования ОМОН. Обследовав опасную находку, специалисты пришли к выводу, что речь идет об артиллерийском снаряде периода Гражданской войны.

Затем боеприпас вывезли в отдаленное место, где он был успешно уничтожен. В результате происшествия никто не пострадал, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу местного управления Росгвардии. Агентство также сообщает, что боевые действия в этом районе Курганской области проходили в августе 1919 года.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

Жителям Афганистана запретили бритьсяЖителям Афганистана запретили бриться
Волкова внесли в базу розыска МВД РоссииВолкова внесли в базу розыска МВД России
В Уфе задержали неонацистов, готовивших терактВ Уфе задержали неонацистов, готовивших теракт
Новые власти Афганистана призвали Душанбе не вмешиваться во внутренние дела их страныНовые власти Афганистана призвали Душанбе не вмешиваться во внутренние дела их страны
После распыления газа в школе под Иркутском завели уголовное делоПосле распыления газа в школе под Иркутском завели уголовное дело

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru