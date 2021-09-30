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Экс-схиигумену Сергию предъявили обвинение по делу о возбуждении ненависти
30.9.2021 07:21
Фото: vk.com
Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) в рамках уголовного дела о возбуждении ненависти предъявило обвинение Николаю Романову (уральскому экс-схиигумену Сергию), передает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Павла Бабикова.
Как стало известно, уральскому экс-схиигумену Сергию предъявили обвинение в экстремизме. В беседе с агентством адвокат пояснил, что речь в данном случае идет о п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти). Фигурантами этого дела, кроме Николая Романова, являются один из его соратников Всеволод Могучев и неопределенный круг лиц. Среди собранных к настоящему времени материалов, отметил Павел Бабиков, есть размещенные в интернете видеозаписи.
Адвокаты оспорили решение о возбуждении уголовного дела в столичном Басманном суде. Дата заседания по рассмотрению их жалобы пока еще не определена. Бабиков добавил, что распространившиеся в Сети проповеди священнослужитель вел в период до того, как был отлучен от церкви. Кроме того, его подзащитный сам не занимался публикацией этих материалов, пояснил адвокат.
Ранее бывший духовник Среднеуральского женского монастыря Сергий Романов, задержанный в обители в конце прошлого года и этапированный в Москву, заявил, что не намерен возвращаться "к кирпичам монастырским". Подлинность письма, которое минувшим летом появилось в телеграм-канале "Защита отца Сергия", подтвердила адвокат Светлана Герасимова.
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