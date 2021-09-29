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Ученые предрекли вымирание человечества через 500 лет


29.9.2021 20:02
Ученые предрекли вымирание человечества через 500 летФото: livejournal.com

Британские и канадские ученые-климатологи попытались оценить риски, которые может нести для людей глобальное потепление.

По наиболее печальным прогнозам, человечество уже через несколько веков может прекратить существование, передает Wiley.

Специалисты создали несколько моделей, которые позволяли проследить различные негативные последствия изменений климата. Наибольшая часть современных прогнозов ограничивалась рамками 2100 года, однако в новом исследовании ученые решили рассматривать больший период.

По мнению специалистов, последствия климатических изменений будут в значительной мере ощущаться и после этой даты. Кроме того, влияние окажется весьма долговременными. Поэтому новый прогноз охватывал период до 2500 года.

Как показала компьютерная модель, после 2100 года будут продолжать расти показатели средних температур. Регионы, подходящие для сельского хозяйства, постепенно сместятся ближе к полюсам. Со временем из-за сокращения площади полей окажутся настоящим дефицитом такие культуры как пшеница и картофель, считают исследователи.

Постепенно станет бесплодным бассейн Амазонки и ряд других регионов, пока еще отличающихся биоразнообразием. Уровень жары в тропических широтах достигнет смертельно опасного уровня, после чего эти земли окажутся необитаемыми.

Ученые подчеркивают, что негативные последствия даже в самых благоприятных сценариях, когда человечеству удастся уменьшить выбросы парниковых газов и сдерживать потепление, будут очень ощутимы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 124

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