|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На Канарах в океане начала формироваться лавовая дельта
29.9.2021 18:15
Фото: 404store.com
Поток лавы, достигший Атлантического океана на испанском острове Пальма, образует лавовую дельту, которая "постепенно уходит в море", пишут зарубежные СМИ.
Наблюдение за этим процессом ведут ученые Испанского института океанографии.
Лавовые дельты появляются при застывании лавы после контакта с водой. В процессе охлаждения и разрушения фрагменты оседают на морском дне, формируя неоднородную поверхность. Какого размера уже достигли такие дельты у побережья острова Пальма, ученые пока судить не берутся, пишет испанское издание La Razón.
По данным специалистов, процесс образования дельты не прекратится, пока из вулкана продолжает изливаться лава. Исследователи полагают, что объем элементов будет увеличиваться, заполняя соседние участки и наслаиваясь друг на друга.
Тем временем администрация Канарских островов выражает надежду на прекращение разрушений из-за лавовых потоков. Как заявил глава местного правительства Анхель Виктор Торрес, попадая в океан, вулканическая лава теперь нанесет меньший урон объектам на суше и, следовательно, всей инфраструктуре острова Пальма.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|