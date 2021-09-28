Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Швеции более 15 человек пострадали при взрыве в жилом доме

28.9.2021 22:45

Фото: panoptikon.org



В результате взрыва, прогремевшего в центре шведского Гетеборга, получили ранения не менее пятнадцати человек, пишут местные СМИ.



В полиции полагают, что речь может идти о умышленно спровоцированном заряде некого взрывчатого вещества.



Состояние шести пострадавших медики оценивают как тяжелое, сообщила Дженни Карлссон, ответственная за оказание помощи после ЧП. По ее словам, в общей сложности травмы получили не менее шестнадцати человек. Взрыв в многоквартирном доме, расположенном в центре Гетеборга, прогремел ранним утром, передают шведские СМИ. Первые сообщения о происшествии начали поступать в экстренные службы города около 05:00 по местному времени.



Первоначально в полиции заявили, что предварительное расследование ведется по факту халатности и "особого инцидента". В тот момент, как отмечал пресс-секретарь ведомства Томас Фуксборг, не имелось никаких "естественных причин" взрыва. Предполагалось, что причиной происшествия мог оказаться некий предмет собственности, размещенный в одной из квартир или на территории домовладения. Также рассматривалась версия об утечке газа.



Когда спасатели отвергли предположения об утечке бытового газа, полиция сосредоточилась на предположениях о детонации некого взрывчатого вещества. Имеются основания полагать, что взрыв был спровоцирован зарядом взрывчатого вещества. Неизвестные поместили его в подъезд, из-за чего взрывной волной было повреждено несколько лестничных пролетов, пояснили в следственной группы.



По данным открытых источников, среди жильцов дома не выявили тех, кому бы могли угрожать либо лиц, которые бы могли стать объектом покушения. В здании проживают люди, арендующие квартиры из вторых рук, отмечают шведские СМИ.



Автор: Злата Богатова

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