Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В России снова обновлен максимум по суточному числу умерших от COVID-19

14:13

Фото: livejournal.com



За минувшие сутки в РФ было выявлено еще 21 559 новых заболевших коронавирусной инфекцией, передают российские СМИ со ссылкой на обнародованные сегодня данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Количество летальных исходов среди пациентов с подтвержденным диагнозом составило 852 и стало максимальным за период с начала пандемии.



В предыдущий раз о максимальном показателе, когда за сутки в России скончались 826 болевших коронавирусом, сообщалось 24 сентября. Наибольшее число пациентов умерли в Москве - 63, в Петербурге - 58 и на территории Свердловской области - 40.



Как следует из обнародованных во вторник данных оперативного штаба, регистрируется некоторое понижение количества новых заражений. Днем ранее стало известно о выявлении 22 236 заболевших, т.е. на 677 случаев меньше.



В Москве зафиксировали еще 2 541 заболевших, в Петербурге - 1 530, в Московской области - 1 450. На территории Самарской области зарегистрировали 586 случаев заражения COVID-19, в Воронежской области - 551, 546 и 518 - соответственно в Нижегородской и Свердловской областях.



В общей сложности за период с начала пандемии в России выявили уже 7 млн 464 тыс. 708 зараженных коронавирусом. Скончались более 205 тыс. пациентов, более 6 млн 635 тыс. поправились и уже покинули медицинские учреждения, в том числе за минувшие сутки - 17 368 человек.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 152

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 27.9.2021 18:11 В России начинают испытывать новую вакцину от COVID-19

В России начинают испытывать новую вакцину от COVID-19 27.9.2021 10:02 В Японию для подготовки к свадьбе прибывает жених принцессы Мако

В Японию для подготовки к свадьбе прибывает жених принцессы Мако 27.9.2021 09:12 Ученые: Поза цапли снижает риск внезапной смерти

Ученые: Поза цапли снижает риск внезапной смерти 27.9.2021 06:10 Жителям Афганистана запретили бриться

Жителям Афганистана запретили бриться 26.9.2021 19:07 Назван напиток, способный снизить риск рака и инсульта