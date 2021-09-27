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В России снова обновлен максимум по суточному числу умерших от COVID-19
14:13
Фото: livejournal.com
За минувшие сутки в РФ было выявлено еще 21 559 новых заболевших коронавирусной инфекцией, передают российские СМИ со ссылкой на обнародованные сегодня данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Количество летальных исходов среди пациентов с подтвержденным диагнозом составило 852 и стало максимальным за период с начала пандемии.
В предыдущий раз о максимальном показателе, когда за сутки в России скончались 826 болевших коронавирусом, сообщалось 24 сентября. Наибольшее число пациентов умерли в Москве - 63, в Петербурге - 58 и на территории Свердловской области - 40.
Как следует из обнародованных во вторник данных оперативного штаба, регистрируется некоторое понижение количества новых заражений. Днем ранее стало известно о выявлении 22 236 заболевших, т.е. на 677 случаев меньше.
В Москве зафиксировали еще 2 541 заболевших, в Петербурге - 1 530, в Московской области - 1 450. На территории Самарской области зарегистрировали 586 случаев заражения COVID-19, в Воронежской области - 551, 546 и 518 - соответственно в Нижегородской и Свердловской областях.
В общей сложности за период с начала пандемии в России выявили уже 7 млн 464 тыс. 708 зараженных коронавирусом. Скончались более 205 тыс. пациентов, более 6 млн 635 тыс. поправились и уже покинули медицинские учреждения, в том числе за минувшие сутки - 17 368 человек.
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