Новости шоу-бизнеса

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Жителя Дагестана осудили на 9,5 лет за перевод террористам 80 тыс. рублей
28.9.2021 07:39
Фото: hibiny.com
Дело жителя Дагестана Уллубия Агаева рассматривал Южный окружной военный суд, передают российские СМИ.
Мужчина был признан виновным в оказании содействия членам террористического "Исламского государства" (ИГ, в России деятельность этой группировки официально запрещена), информирует пресс-служба суда.
В ходе расследования и суда было установлено, что денежные переводы Уллубий Агаев осуществлял в 2017 и в 2018 году. Он отправлял средства из дагестанского города Избербаша и столичного продовольственного центра "Фуд Сити". В общей сложности мужчина успел передать участникам незаконных вооруженных бандформирований порядка 80 тыс. рублей.
В прошлом Агаев уже привлекался к уголовной ответственности по статье о хранении наркотических веществ. По совокупности приговоров Южный окружной военный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 9,5 лет. Отбывать его осужденный будет в колонии строгого режима.
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