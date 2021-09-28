Новости шоу-бизнеса

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Жителя Дагестана осудили на 9,5 лет за перевод террористам 80 тыс. рублей


28.9.2021 07:39
Жителя Дагестана осудили на 9,5 лет за перевод террористам 80 тыс. рублейФото: hibiny.com

Дело жителя Дагестана Уллубия Агаева рассматривал Южный окружной военный суд, передают российские СМИ.

Мужчина был признан виновным в оказании содействия членам террористического "Исламского государства" (ИГ, в России деятельность этой группировки официально запрещена), информирует пресс-служба суда.

В ходе расследования и суда было установлено, что денежные переводы Уллубий Агаев осуществлял в 2017 и в 2018 году. Он отправлял средства из дагестанского города Избербаша и столичного продовольственного центра "Фуд Сити". В общей сложности мужчина успел передать участникам незаконных вооруженных бандформирований порядка 80 тыс. рублей.

В прошлом Агаев уже привлекался к уголовной ответственности по статье о хранении наркотических веществ. По совокупности приговоров Южный окружной военный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 9,5 лет. Отбывать его осужденный будет в колонии строгого режима.

Автор: Злата Богатова

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