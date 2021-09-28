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Ученые провели полную перепись тюленей Уэдделла в Антарктиде
28.9.2021 06:01
Фото: ekoboz.ru
Исследователи во главе с представителями Университета городов-побратимов Миннесоты осуществили первую в истории глобальную оценку численности тюленей Уэдделла, обитающих в Антарктике. Как свидетельствуют результаты этих масштабных мероприятий, животных в действительности оказалось гораздо меньше, чем ранее полагали специалисты.
Отчет об исследовании, в котором участвовали эксперты и добровольцы, опубликован Science Advances. В ходе мероприятий были изучены сотни спутниковых снимков высокого разрешения, которые охватывали значительные территории.
Судя по полученной информации, сейчас в Антарктиде обитают около 202 тыс. самок тюленей. В прошлый раз ученые пришли к выводу, что количество животных составляет порядка 800 тыс. Исследователи отмечают, что очень сложно оценивать численность самцов. Дело в том, что они чаще находятся в воде, оставаясь подо льдом. Охраняя свою территорию, тюлени не попадают на фото.
Авторы отмечают, что результаты их работы не стоит воспринимать как сигнал о существенном сокращении числа тюленей Уэдделла. Они лишь осуществили "более точный подсчет" этих обитателей Антарктиды. Представители этого вида живут южнее всех остальных млекопитающих, сумев адаптироваться к самым суровым условиям. Они очень много времени проводят на морском льду, который окружает материк.
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