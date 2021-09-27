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Жителя Кубани приговорили к 24 годам за убийство жены и ее сына


27.9.2021 21:17
Жителя Кубани приговорили к 24 годам за убийство жены и ее сынаФото: sm-news.ru

В Краснодаре огласили приговор по делу жителя станицы Павловской Сергея Худякова, который обвинялся в убийстве жены и ее сына от другого брака.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, мужчина был признан виновным по ряду статей.

Суд признал Худякова виновным по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), а также ч. 1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении сотрудника полиции). Жителя Краснодарского края приговорили к наказанию в виде двадцати четырех лет лишения свободы. Отбывать этот срок он будет в колонии строгого режима.

Согласно материалам уголовного дела, преступление было совершено 25 ноября прошлого года. Сначала Худяков расправился с супругой, нанеся ей двенадцать ножевых ударов. Затем он отправился к сыну погибшей, после чего стрелял как в него и его невестку. Позднее осужденный добрался до второго сына своей жены, смертельно ранив его ножом.

Худяков скрылся с места происшествия, но вскоре был блокирован полицейскими. Мужчина в тот момент пытался угрожать силовикам, что применит ружье. Правоохранителям удалось его обезвредить.

Мотивом преступления, по данным следствия, стали личные взаимоотношения. По мнению Худякова, близкие относились к нему без должного уважения. В процессе расследования уголовного дела он в полном объеме признал вину в инкриминируемых ему преступлениях. Проводившие психолого-психиатрическое исследование эксперты пришли к выводу, что обвиняемый является вменяемым.

Ранее были задержаны четверо жителей Красноярского края. По версии следствия, они жестоко избили, изнасиловали и подбросили под грузовой поезд своего приятеля. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 159

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