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Жителя Красноярского края избили и подбросили под поезд


27.9.2021 14:05
Жителя Красноярского края избили и подбросили под поездФото: kapital.kz

Правоохранительные органы Красноярского края задержали местных жителей, подозреваемых в причастности к гибели их знакомого.

По версии следствия, жестоко избитый мужчина подвергся сексуальному насилию, а потом был брошен под поезд.

Фигуранты этого уголовного дела в прошлом уже были судимы, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР. Задержанным предъявят обвинение по статьям об убийстве и насильственных сексуальных действиях.

В ходе начатого разбирательства установлено, что преступление было совершено ночью 22 сентября на фоне употребления спиртного. Пятеро мужчин распивали алкогольные напитки в квартире одного из них, когда между ними произошла ссора.

В ходе возникшего конфликта четверо мужчин, в прошлом уже неоднократно привлекавшихся к уголовной ответственности, напали на потерпевшего. Они жестоко избили его руками и ногами, а также и дверцей от тумбочки. Затем двое подозреваемых поочередно совершили действия сексуального характера в отношении потерпевшего, находившегося в бессознательном состоянии.

Пытаясь скрыть содеянное, подозреваемые принесли свою жертву к Красноярской железной дороге. Дождавшись приближения грузового состава, они бросили пострадавшего на первый путь. Машинисты, заметив человека на рельсах, пытались применить экстренное торможение. Однако расстояние было недостаточным, предотвратить наезд локомотивной бригаде не удалось.

Потерпевший от полученных под поездом ранений погиб на месте. Позже эксперты пришли к выводу, что незадолго до смерти мужчина был жестоко избит и подвергся насилию. Собрав в кратчайшие сроки доказательства этого преступления, следователи возбудили уголовное дело и установили подозреваемых. Вскоре все фигуранты были задержаны, решается вопрос об их аресте.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 170

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