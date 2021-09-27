Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Турции сломали позвоночник «ветерану АТО»

27.9.2021 13:03

Фото: vestnikkavkaza.net



В результате конфликта, случившегося в Турции, был серьезно травмирован бывший украинский военный Михаил Майман, ранее участвовавший в военных действиях на территории Донбасса. О последствиях инцидента сообщил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.



В своем телеграм-канале Илья Кива рассказал, что Михаил Майман серьезно пострадал в конфликте с представителями "турецкой мафии". Скрывающийся в Турции от уголовного преследования "ветеран АТО" получил тяжелые повреждения, отметил в своем сообщении украинский парламентарий, не уточнив обстоятельства случившегося.



По словам парламентария, угрозы жизни Маймана сейчас нет. Однако врачи диагностировали у жестоко избитого "ветерана АТО" перелом позвоночника. Поэтому "ходить он будет не скоро", — добавил Кива.



В начале 2020 года между Кивой и Майманом произошла потасовка в одном из ресторанов Киева. В мае этого года Майман, в прошлом принимавший участие в т.н. антитеррористической операции, объявил, что покидает Украину. По его словам, он вынужден отправиться за границу из-за давления со стороны ВСУ.



Автор: Злата Богатова

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