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В Уфе задержали неонацистов, готовивших теракт


10:49
В Уфе задержали неонацистов, готовивших терактФото: tvzvezda.ru

Сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) в столице Башкирии задержаны пятеро членов неонацистской группировки.

Жители Уфы подозреваются в планах устроить террористическую атаку, направленную против представителей правоохранителей.

Задержанные являются жителями Уфы 2001-2003 г.р., передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на сообщение Центра общественных связей (ЦОС) спецслужбы. В отношении злоумышленников уже завели уголовные дела по ряду статей, включая приготовление к теракту и обучение в целях осуществления террористической деятельности, а также по факту незаконного изготовления взрывчатых веществ либо устройств.

Отмечается, что силовики обнаружили тайник, созданный фигурантами этого дела на территории заброшенного объекта. В нем и по месту жительства подозреваемых нашли и изъяли уже готовое к применению самодельное взрывчатое устройство (СВУ), а также различные вещества и компоненты, предназначенные для его кустарного изготовления и соответствующие инструкции.

Кроме того, в ходе обысков у задержанных было обнаружено девять единиц холодного оружия и портреты главарей Третьего Рейха, националистов и подобного рода атрибутика.

Напомним, на прошлой неделе ФСБ пресекла деятельность религиозно-экстремистской ячейки, которую в Екатеринбурге образовали уроженцы стран Центральной Азии. Проживая на Урале и разделяя идеологию международных террористических организаций, они могли склонять своих соотечественников к преступлениям экстремистской направленности.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 153

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