Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Екатеринбурге задержаны экстремисты, склонявшие мигрантов к терактам

22.9.2021 19:03

Фото: asn.in.ua



Деятельность религиозно-экстремистской ячейки пресечена в Екатеринбурге, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.



Злоумышленники подозреваются в склонении мигрантов к террористическим преступлениям.



По предварительным данным, в преступную группу входили уроженцы стран Центральной Азии. Поселившись на Урале, они образовали экстремистскую ячейку. В сообщении указано, что задержанные подозреваются в причастности "к пропаганде идеологии международных террористических организаций".



В распоряжении спецслужб имеются сведения о том, что действовавшие в Екатеринбурге злоумышленники могли склонять прибывших в Россию трудовых мигрантов к совершению террористических преступлений.



Во время обысков были найдены и изъяты различные подтверждения контактов задержанных с главарями террористических структур, которые сейчас действуют на территории ближневосточного региона.



В ЦОС пока не стали уточнять количество задержанных, их имена и гражданство, а также названия конкретных группировок, с которыми они могут быть связаны.



Автор: Злата Богатова

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