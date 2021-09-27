Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые: Поза цапли снижает риск внезапной смерти

27.9.2021 09:12

Фото: indiatimes.in



Снижению риска внезапной смерти способствует стояние на одной ноге, или так называемая поза цапли, выяснили исследователи из Каледонского университета Глазго.



Способность удерживать равновесие таким образом может дать представление о состоянии здоровья после пятидесяти лет, считают шотландские ученые.



По мнению специалистов из Глазго, если человек, отметивший полувековой юбилей, способен стоять в этой позе с закрытыми глазами, он практически здоров. Однако если это получается плохо, необходимо искать причины проблем.



Исследователи настоятельно рекомендуют тем, кто не может выполнять позу цапли, пройти медицинское обследование. Ученые поясняют, что чем меньше человек сохраняет баланс, тем выше у него опасность преждевременной смерти. По словам специалистов, уход из жизни может произойти уже в ближайшие тринадцать лет.



Свои выводы шотландские ученые объясняют ослаблением мышц, которое происходит с возрастом. Мозгу становится все сложнее воспринимать и реагировать на сигналы, поступающие от конечностей, особенно при сидячем образе жизни. Избежать таких проблем помогут активные физические занятия, позволяющие поддерживать общий тонус организма.



Ранее японский исследователь, доктор сельскохозяйственных наук Еити Фукусима рассказал о напитке, способном существенно уменьшить опасность появления онкологических заболеваний и инсульта.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 201

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 27.9.2021 18:11 В России начинают испытывать новую вакцину от COVID-19

В России начинают испытывать новую вакцину от COVID-19 27.9.2021 10:02 В Японию для подготовки к свадьбе прибывает жених принцессы Мако

В Японию для подготовки к свадьбе прибывает жених принцессы Мако 27.9.2021 06:10 Жителям Афганистана запретили бриться

Жителям Афганистана запретили бриться 26.9.2021 19:07 Назван напиток, способный снизить риск рака и инсульта

Назван напиток, способный снизить риск рака и инсульта 26.9.2021 10:06 Звезда фильма «Возвращение Будулая» ушла в монастырь