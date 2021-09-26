Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Назван напиток, способный снизить риск рака и инсульта

26.9.2021 19:07

Фото: ehomd.info



Японский исследователь, доктор сельскохозяйственных наук Еити Фукусима рассказал изданию Nihon Keizai о напитке, способном существенно уменьшить опасность появления онкологических заболеваний и инсульта.



Употребление зеленого чая поможет предотвратить и многие другие недуги, отметил специалист.



В последние годы возросло количество исследований, посвященных полезным свойствам этого напитка, пояснил японский специалист. По его словам, ученые доказали, что употребление зеленого чая понижает риск развития довольно широкого спектра болезней, в том числе, онкологических.



Напиток способен заметно уменьшить опасность возникновения рака легких, эндометрия и яичников, отметил Еити Фукусима. Он добавил, что зеленый чай очень полезен и для профилактики проблем с сердечно-сосудистой системой, а также инсульта, сообщает argumenti.ru.



Полезные свойства такого чая обусловлены наличием катехинов, которые обладают выраженным антиоксидантным действием и стимулируют активность ферментов, участвующих в процессах расщепления и расходования жира. По словам японского ученого, исследования, проводившиеся в последние годы, также подтверждают уменьшение риска заражения вирусом гриппа. Такой эффект возникает примерно после полугода употребления зеленого чая, когда на организм человека положительно воздействуют теанин и катехины.



Ранее ученые пришли к выводу, что использование парацетамола может быть опасно во время беременности. Женщинам, ожидающим ребенка, стоит использовать этот препарат с минимально возможной частотой. В случае необходимости парацетамол следует применять в минимальной эффективной дозе и в течение самого короткого времени.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 109

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 06:10 Жителям Афганистана запретили бриться

Жителям Афганистана запретили бриться 26.9.2021 10:06 Звезда фильма «Возвращение Будулая» ушла в монастырь

Звезда фильма «Возвращение Будулая» ушла в монастырь 26.9.2021 08:15 Названы категории бюджетников, которым проиндексируют зарплаты

Названы категории бюджетников, которым проиндексируют зарплаты 25.9.2021 19:28 Ученые: парацетамол может быть опасен для беременных

Ученые: парацетамол может быть опасен для беременных 25.9.2021 17:07 На Сахалине спасают впавших в кому подростков