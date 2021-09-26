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Назван напиток, способный снизить риск рака и инсульта
26.9.2021 19:07
Фото: ehomd.info
Японский исследователь, доктор сельскохозяйственных наук Еити Фукусима рассказал изданию Nihon Keizai о напитке, способном существенно уменьшить опасность появления онкологических заболеваний и инсульта.
Употребление зеленого чая поможет предотвратить и многие другие недуги, отметил специалист.
В последние годы возросло количество исследований, посвященных полезным свойствам этого напитка, пояснил японский специалист. По его словам, ученые доказали, что употребление зеленого чая понижает риск развития довольно широкого спектра болезней, в том числе, онкологических.
Напиток способен заметно уменьшить опасность возникновения рака легких, эндометрия и яичников, отметил Еити Фукусима. Он добавил, что зеленый чай очень полезен и для профилактики проблем с сердечно-сосудистой системой, а также инсульта, сообщает argumenti.ru.
Полезные свойства такого чая обусловлены наличием катехинов, которые обладают выраженным антиоксидантным действием и стимулируют активность ферментов, участвующих в процессах расщепления и расходования жира. По словам японского ученого, исследования, проводившиеся в последние годы, также подтверждают уменьшение риска заражения вирусом гриппа. Такой эффект возникает примерно после полугода употребления зеленого чая, когда на организм человека положительно воздействуют теанин и катехины.
Ранее ученые пришли к выводу, что использование парацетамола может быть опасно во время беременности. Женщинам, ожидающим ребенка, стоит использовать этот препарат с минимально возможной частотой. В случае необходимости парацетамол следует применять в минимальной эффективной дозе и в течение самого короткого времени.
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