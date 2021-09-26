ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Могадишо 8 человек погибли в результате взрыва
В Могадишо 8 человек погибли в результате взрыва
Пострадавшего при взрыве газа в квартире на Урале подключили к ИВЛ
Пострадавшего при взрыве газа в квартире на Урале подключили к ИВЛ
Назван напиток, способный снизить риск рака и инсульта
Назван напиток, способный снизить риск рака и инсульта
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Уфе задержали неонацистов, готовивших терактВ Уфе задержали неонацистов, готовивших теракт
Выборы в Германии: СДПГ лидирует более чем в половине округовВыборы в Германии: СДПГ лидирует более чем в половине округов
Жителям Афганистана запретили бритьсяЖителям Афганистана запретили бриться
Пропавшего во время урагана «Ида» американца нашли в животе крокодилаПропавшего во время урагана «Ида» американца нашли в животе крокодила
На Урале участковый обвиняется в насилии над ребенкомНа Урале участковый обвиняется в насилии над ребенком

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Вечер поэзииВечер поэзии
Четыре нападающих ( продолжение)Четыре нападающих ( продолжение)
Четыре нападающих ( продолжение)Четыре нападающих ( продолжение)
Часть 4. Ночь музеев в условиях пандемииЧасть 4. Ночь музеев в условиях пандемии

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Назван напиток, способный снизить риск рака и инсульта


26.9.2021 19:07
Назван напиток, способный снизить риск рака и инсультаФото: ehomd.info

Японский исследователь, доктор сельскохозяйственных наук Еити Фукусима рассказал изданию Nihon Keizai о напитке, способном существенно уменьшить опасность появления онкологических заболеваний и инсульта.

Употребление зеленого чая поможет предотвратить и многие другие недуги, отметил специалист.

В последние годы возросло количество исследований, посвященных полезным свойствам этого напитка, пояснил японский специалист. По его словам, ученые доказали, что употребление зеленого чая понижает риск развития довольно широкого спектра болезней, в том числе, онкологических.

Напиток способен заметно уменьшить опасность возникновения рака легких, эндометрия и яичников, отметил Еити Фукусима. Он добавил, что зеленый чай очень полезен и для профилактики проблем с сердечно-сосудистой системой, а также инсульта, сообщает argumenti.ru.

Полезные свойства такого чая обусловлены наличием катехинов, которые обладают выраженным антиоксидантным действием и стимулируют активность ферментов, участвующих в процессах расщепления и расходования жира. По словам японского ученого, исследования, проводившиеся в последние годы, также подтверждают уменьшение риска заражения вирусом гриппа. Такой эффект возникает примерно после полугода употребления зеленого чая, когда на организм человека положительно воздействуют теанин и катехины.

Ранее ученые пришли к выводу, что использование парацетамола может быть опасно во время беременности. Женщинам, ожидающим ребенка, стоит использовать этот препарат с минимально возможной частотой. В случае необходимости парацетамол следует применять в минимальной эффективной дозе и в течение самого короткого времени.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
      

Популярное

После распыления газа в школе под Иркутском завели уголовное делоПосле распыления газа в школе под Иркутском завели уголовное дело
В Могадишо 8 человек погибли в результате взрываВ Могадишо 8 человек погибли в результате взрыва
Приехавшую в птичий парк Меркель атаковал попугайПриехавшую в птичий парк Меркель атаковал попугай
В Канаде освободили из-под домашнего ареста финдиректора HuaweiВ Канаде освободили из-под домашнего ареста финдиректора Huawei
Вылетевший из Нижегородской области птенец скопы добрался до Африки за две неделиВылетевший из Нижегородской области птенец скопы добрался до Африки за две недели

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru