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Умер основатель рок-группы Status Quo Алан Ланкастер
27.9.2021 07:58
Фото: smi2.net
Ушел из жизни основатель, басист и вокалист знаменитого британского рок-коллектива Status Quo Алан Ланкастер.
О смерти музыканта сообщает звукозаписывающая компания Barrel and Squidger records.
Алану Ланкастеру было семьдесят два года. Он умер в собственном доме в Сиднее, в окружении близких. Несколько лет назад у музыканта диагностировали рассеянный склероз.
Рок-группа Status Quo считается долгожителем среди британских представителей этого музыкального направления. Алан Ланкастер еще в школьные годы познакомился с другим основателем коллектива Фрэнсисом Росси. Создав команду в 1962 году, они создали множество замечательных композиций.
Более шестидесяти песен группы в прошлом входили в список лучших в Великобритании, а двадцать две занимали места в верхней десятке.
Ранее отец Эми Уайнхаус выступил против съемок документального фильма о певице, задуманного компанией Halcyon Studios. Родственник умершей десять лет назад британской исполнительницы уже подписал контракт с Universal, чтобы создать ленту о дочери. Съемки должны начаться в 2022 году.
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