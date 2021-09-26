ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Могадишо 8 человек погибли в результате взрыва
В Могадишо 8 человек погибли в результате взрыва
Пострадавшего при взрыве газа в квартире на Урале подключили к ИВЛ
Пострадавшего при взрыве газа в квартире на Урале подключили к ИВЛ
Назван напиток, способный снизить риск рака и инсульта
Назван напиток, способный снизить риск рака и инсульта
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Уфе задержали неонацистов, готовивших терактВ Уфе задержали неонацистов, готовивших теракт
Выборы в Германии: СДПГ лидирует более чем в половине округовВыборы в Германии: СДПГ лидирует более чем в половине округов
Жителям Афганистана запретили бритьсяЖителям Афганистана запретили бриться
Пропавшего во время урагана «Ида» американца нашли в животе крокодилаПропавшего во время урагана «Ида» американца нашли в животе крокодила
На Урале участковый обвиняется в насилии над ребенкомНа Урале участковый обвиняется в насилии над ребенком

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Вечер поэзииВечер поэзии
Четыре нападающих ( продолжение)Четыре нападающих ( продолжение)
Четыре нападающих ( продолжение)Четыре нападающих ( продолжение)
Часть 4. Ночь музеев в условиях пандемииЧасть 4. Ночь музеев в условиях пандемии

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Звезда фильма «Возвращение Будулая» ушла в монастырь


26.9.2021 10:06
Звезда фильма «Возвращение Будулая» ушла в монастырьФото: citynews2.ru

Советская, узбекская и российская киноактриса Матлюба Алимова уже несколько лет живет в Сретенском монастыре, пишет "Комсомольская правда".

Артистка, ставшая популярной после роли Насти в популярных отечественных картинах "Цыган" и "Возвращение Будулая", обратилась к вере после личных неудач.

Как рассказала Матлюба Алимова, ее карьера в кино окончена. Решение уйти в монастырь она приняла после неудач, происходивших в личной жизни. По словам артистки, игумен столичного Сретенского монастыря, митрополит Тихон (Шевкунов) - выпускник ВГИКа. Кроме того, священником является и ее однокурсник Леонид Каюров, который учился в семинарии с Андреем Кураевым.

В последний раз Матлюба Алимова снялась в кино в 2016 году. Ранее актриса пережила развод, после чего сообщала о ревнивом нраве ее бывшего супруга Мурата Ахметова, который также учился во ВГИКе.

Напомним, в конце минувшего августа монашеский постриг приняла известная российская актриса театра и кино Екатерина Васильева. Народная артистка РСФСР мечтала об этом на протяжении многих лет, рассказал журналистам ее сын, протоиерей Димитрий (Рощин), являющийся настоятелем храма святителя Николая на Трех Горах в Москве.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 196

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
      

Популярное

После распыления газа в школе под Иркутском завели уголовное делоПосле распыления газа в школе под Иркутском завели уголовное дело
В Могадишо 8 человек погибли в результате взрываВ Могадишо 8 человек погибли в результате взрыва
Приехавшую в птичий парк Меркель атаковал попугайПриехавшую в птичий парк Меркель атаковал попугай
В Канаде освободили из-под домашнего ареста финдиректора HuaweiВ Канаде освободили из-под домашнего ареста финдиректора Huawei
Вылетевший из Нижегородской области птенец скопы добрался до Африки за две неделиВылетевший из Нижегородской области птенец скопы добрался до Африки за две недели

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru