Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Звезда фильма «Возвращение Будулая» ушла в монастырь

26.9.2021 10:06

Фото: citynews2.ru



Советская, узбекская и российская киноактриса Матлюба Алимова уже несколько лет живет в Сретенском монастыре, пишет "Комсомольская правда".



Артистка, ставшая популярной после роли Насти в популярных отечественных картинах "Цыган" и "Возвращение Будулая", обратилась к вере после личных неудач.



Как рассказала Матлюба Алимова, ее карьера в кино окончена. Решение уйти в монастырь она приняла после неудач, происходивших в личной жизни. По словам артистки, игумен столичного Сретенского монастыря, митрополит Тихон (Шевкунов) - выпускник ВГИКа. Кроме того, священником является и ее однокурсник Леонид Каюров, который учился в семинарии с Андреем Кураевым.



В последний раз Матлюба Алимова снялась в кино в 2016 году. Ранее актриса пережила развод, после чего сообщала о ревнивом нраве ее бывшего супруга Мурата Ахметова, который также учился во ВГИКе.



Напомним, в конце минувшего августа монашеский постриг приняла известная российская актриса театра и кино Екатерина Васильева. Народная артистка РСФСР мечтала об этом на протяжении многих лет, рассказал журналистам ее сын, протоиерей Димитрий (Рощин), являющийся настоятелем храма святителя Николая на Трех Горах в Москве.



Автор: Злата Богатова

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