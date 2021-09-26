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Звезда фильма «Возвращение Будулая» ушла в монастырь
26.9.2021 10:06
Фото: citynews2.ru
Советская, узбекская и российская киноактриса Матлюба Алимова уже несколько лет живет в Сретенском монастыре, пишет "Комсомольская правда".
Артистка, ставшая популярной после роли Насти в популярных отечественных картинах "Цыган" и "Возвращение Будулая", обратилась к вере после личных неудач.
Как рассказала Матлюба Алимова, ее карьера в кино окончена. Решение уйти в монастырь она приняла после неудач, происходивших в личной жизни. По словам артистки, игумен столичного Сретенского монастыря, митрополит Тихон (Шевкунов) - выпускник ВГИКа. Кроме того, священником является и ее однокурсник Леонид Каюров, который учился в семинарии с Андреем Кураевым.
В последний раз Матлюба Алимова снялась в кино в 2016 году. Ранее актриса пережила развод, после чего сообщала о ревнивом нраве ее бывшего супруга Мурата Ахметова, который также учился во ВГИКе.
Напомним, в конце минувшего августа монашеский постриг приняла известная российская актриса театра и кино Екатерина Васильева. Народная артистка РСФСР мечтала об этом на протяжении многих лет, рассказал журналистам ее сын, протоиерей Димитрий (Рощин), являющийся настоятелем храма святителя Николая на Трех Горах в Москве.
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