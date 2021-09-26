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Пострадавшего при взрыве газа в квартире на Урале подключили к ИВЛ


26.9.2021 03:04
Пострадавшего при взрыве газа в квартире на Урале подключили к ИВЛФото: livejournal.com

Состояние пожилого мужчины, пострадавшего при взрыве газа в квартире в Верхней Пышме (Свердловская область), остается тяжелым.

Пациент находится на лечении в больнице № 40 Екатеринбурга, сообщает агентство "Интерфакс".

Как рассказал журналистам руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, врачи продолжают бороться за жизнь пациента. По данным специалистов, у мужчины диагностированы ожоги около 60% поверхности тела, его подключили к ИВЛ. По словам Горелых, материалы, собранные по факту ЧП, передадут в областное СУ СКР для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела.

В региональном Министерстве здравоохранения пояснили, что 62-летнего жителя Верхней Пышмы доставили в 40-ю больницу накануне около 08:20 по местному времени (06:20 по Москве). Состояние пострадавшего врачи оценивают как крайне тяжелое, отметили в ведомстве.

ЧП случилось в субботу, 25 сентября, в пятиэтажном многоквартирном доме. По предварительным данным, взрыв бытового газа произошел на первом этаже. Возгорания зафиксировано не было. В общей сложности повреждения получили три квартиры, в двух из которых зафиксировано обрушение перегородок. Жильцам предоставлены комнаты в общежитии.

Согласно выводам специалистов, несущие конструкции жилого здания в результате ЧП не пострадали. Обстоятельства инцидента выясняются, проверку по факту случившегося проводят полиция и прокуратура.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 125

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