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Пекин должен быть готов первым нанести ядерный удар по США, заявил китайский дипломат


02:24
Пекин должен быть готов первым нанести ядерный удар по США, заявил китайский дипломатФото: vk.com

Пекину стоит пересмотреть политику "неиспользования ядерного удара первым", полагает экс-посол КНР в ООН Ша Цзукан.

Дипломат подчеркнул, что нужно иметь возможность дать отпор новым альянсам, которые создаются в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), передает Daily Mail.

Как пишет британская газета, бывший посол Китая в ООН Ша Цзукан выступил с заявлением о том, что Пекину стоит быть готовым первым нанести ядерную атаку по причине наращивания американского присутствия в АТР. Дипломат высказался на эту тему вскоре после того, как Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия объявили о формировании AUKUS.

Представитель китайского МИД отметил, что действующая с 1960-х годов политика Пекина дала государству некое "моральное превосходство". Однако до момента, когда США и Китай смогут договориться, что ни одна из стран не будет наносить первой ядерный удар, подобная позиция не может считаться приемлемой.

Напомним, на прошлой неделе президент Соединенных Штатов Джо Байден вместе с австралийским и британским премьер-министрами Скоттом Моррисоном и Борисом Джонсоном объявили о новом формате трехстороннего партнерства. Страны объединились для эффективного сотрудничества в области безопасности, создав AUKUS.

Предполагается, что AUKUS будет способствовать защите интересов трех стран в Индо-Тихоокеанском регионе, а также даст Австралии возможность впервые создавать собственные атомные подлодки, не закупая их во Франции.

Вскоре после этого заявления стало известно, что французские власти намерены немедленно отозвать для проведения консультаций своих послов из США и Австралии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 195

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