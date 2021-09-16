Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Австралия, Великобритания и США создали оборонный альянс AUKUS

16.9.2021 20:37

Фото: voennoedelo.com



Президент Соединенных Штатов Джо Байден вместе с австралийским и британским премьер-министрами Скоттом Моррисоном и Борисом Джонсоном объявили о новом формате трехстороннего партнерства, передает BBC News. Страны объединились для эффективного сотрудничества в области безопасности, создав AUKUS.



По словам американского лидера, хотя аббревиатура, обозначающая партнерство Австралии, Великобритании и США - AUKUS - звучит несколько странно, речь идет о хорошей идее. Джо Байден пояснил, что государства намерены обновить и укрепить "общую способность противостоять угрозам XXI века", как это происходило в прошлые времена.



В ходе совместной презентации нового альянса Байден отметил, что в рамках такой инициативы предполагается обеспечить Соединенные Штаты, Австралию и Великобританию наиболее современными возможностями, необходимыми "для маневрирования и защиты от быстро развивающихся угроз".



Австралийский премьер-министр добавил, что мир сейчас "становится все более сложным", включая ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе. По словам Скотта Моррисона, для обеспечения безопасности и стабильности его стране необходимо выводить "партнерство на новый уровень". Сотрудничество в формате AUKUS позволит объединить усилия в различных сферах, включая технологии, промышленность и обороноспособность для общей пользы.



Предполагается, что AUKUS будет способствовать защите интересов трех стран в Индо-Тихоокеанском регионе, а также даст Австралии возможность впервые построить собственные атомные подлодки, не закупая их во Франции.



Автор: Злата Богатова

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