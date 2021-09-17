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Французских послов отзовут из США и Австралии


17.9.2021 23:13
Французских послов отзовут из США и АвстралииФото: smi2.net

Французские власти намерены немедленно отозвать для проведения консультаций своих послов из Соединенных Штатов и Австралии, передает ТАСС. Как заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, решение связано с намерениями создать партнерство по безопасности с Великобританией, что предполагает расторжение Австралией контракта на поставку подлодок.

Глава французского МИД пояснил, что уже отдал распоряжение о немедленном отзыве в Париж для проведения консультаций послов из Австралии и США. Решение было принято после соответствующего указания президента республики Эмманюэля Макрона, указано в официальном сообщении, которое сегодня распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

По словам Ле Дриана, дипломаты отзываются в связи с заявлениями, которые представители Вашингтона и Канберры сделали 15 сентября. В Париже их намерения восприняли с исключительной серьезностью, подчеркнул французский министр.

Напомним, в минувшую среду президент Соединенных Штатов Джо Байден вместе с австралийским и британским премьер-министрами Скоттом Моррисоном и Борисом Джонсоном объявили о новом формате трехстороннего партнерства. Страны объединились для эффективного сотрудничества в области безопасности, создав AUKUS.

Предполагается, что AUKUS будет способствовать защите интересов трех стран в Индо-Тихоокеанском регионе, а также даст Австралии возможность впервые построить собственные атомные подлодки, не закупая их во Франции.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 353

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