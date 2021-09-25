Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Сахалине спасают впавших в кому подростков

25.9.2021 17:07

Фото: ekoboz.ru



Врачи Южно-Сахалинска ведут борьбу за жизнь двух подростков, которые в бессознательном состоянии были доставлены в детскую областную больницу.



По данным регионального Министерства здравоохранения, речь может идти о тяжелом отравлении неустановленным пока веществом.



О случившемся сообщается в официальном инстраграме областного ведомства. По данным регионального Минздрава, в связи с угрозой жизни специалисты уже провели полный комплекс реанимационных мероприятий. Сейчас оба ребенка находятся в состоянии комы, предположительно, в результате отравления. Более точные выводы можно будет делать, когда завершится экспертиза, отмечается в публикации.



Местные власти также разместили видео, на котором о юных пациентах рассказывает врач-реаниматолог детской областной больницы Валентина Парчевская. По ее словам, детей пришлось подключить к ИВЛ из-за нарушений дыхания.



Сахалинские врачи продолжают терапию, направленную на выведение вероятных токсичных веществ. Состоялась консультация со специалистами федерального медцентра в Москве, пояснила Парчевская. Выполняются полученные от столичных врачей рекомендации.



Врач добавила, что уже проведено полное обследование подростков. Результаты свидетельствуют, что головной мозг, сердце и легкие детей не пострадали. Чем могло быть вызвано отравление подростков, пока не уточняется.



Автор: Злата Богатова

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