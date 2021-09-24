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Глава СУ СКР по Пермскому краю оставил предсмертную записку
24.9.2021 20:22
Фото: mk.ru
Найденный накануне мертвым глава Следственного управления по Пермскому краю Следственного комитета России (СКР) Сергей Сарапульцев оставил предсмертное послание, пишет "Коммерсантъ".
По данным издания, полковник юстиции пытался наложить на себя руки в прошлом году.
Сейчас по факту гибели Сергея Сарапульцева уже проводится доследственная проверка. В зависимости от ее результатов позднее могут принять решение о возбуждении уголовного дела по ст. 110 или 105 УК (соответственно доведение до самоубийства или убийство).
В публикации "Коммерсанта" приводится содержание предсмертного послания главы пермского СК. Судя по тексту, перед гибелью Сарапульцев констатирует, что уже "пожил достаточно" и признает, что грешил. Он просит прощения за свои действия, "вольные и не вольные", и просит помиловать недостойного раба.
По данным авторов материала, в прошлом году Сарапульцев уже пытался покончить с собой. В 2020 году, решившись на отчаянный шаг, он оставлял аналогичную записку.
Как сообщалось ранее, главный следователь Пермского края был найден накануне мертвым в своем доме. Тело мужа обнаружила его супруга. Как сообщает "Коммерсантъ", глава регионального ведомства мог повеситься. Согласно предварительно полученной информации, гибель Сарапульцева не связана с его служебной деятельностью. На работе в последнее время никаких проблем он не имел.
За день до ЧП в Пермь прибыл глава СКР Александр Бастрыкин, который провел экстренное совещание в связи с трагическими событиями в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Позже Telegram-канал Baza сообщил, что от расследования инцидента отстранили ряд местных следователей. Кроме того, у Бастрыкина имелись претензии к Сарапульцеву. Сведения позже подтвердил источник RTVI в правоохранительных органах Пермского края.
В минувший понедельник, 20 сентября, 18-летний студент юрфака этого вуза Тимур Бекмансуров устроил стрельбу, смертельно ранив шесть человек. Более сорока пострадавших сейчас получают помощь в стационарах и амбулаторном режиме. Семь пациентов, состояние которых остается тяжелым, доставлены на лечение в клиники Москвы.
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