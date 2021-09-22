Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Перми найден мертвым глава краевого СУ СКР

20:37

Фото: mk.ru



Руководитель Следственного управления СК РФ по Пермскому краю Сергей Сарапульцев найден мертвым, передает ТАСС.



Со ссылкой на источник в правоохранительных органах Прикамья отмечается, что речь может идти о самоубийстве.



Найден мертвым глава следственного управления СК России по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев, сообщает ТАСС. Тело обнаружили сегодня, 23 сентября, в доме, где проживал начальник регионального ведомства. Сведений о том, что стало причиной смерти полковника, пока нет.



Как пояснил источник агентства, Сарапульцев мог совершить самоубийство. Действия полковника юстиции не связаны со служебными делами, включая недавние трагические события в ПГНИУ, где шесть человек погибли и более сорока пострадали в результате стрельбы.



Официальных комментариев от представителей СКР по поводу случившегося пока еще не последовало.



Сергей Сарапульцев занимал пост главы СУ СКР по Пермскому краю с 2018 года.



Автор: Злата Богатова

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