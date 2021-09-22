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В Перми найден мертвым глава краевого СУ СКР
20:37
Фото: mk.ru
Руководитель Следственного управления СК РФ по Пермскому краю Сергей Сарапульцев найден мертвым, передает ТАСС.
Со ссылкой на источник в правоохранительных органах Прикамья отмечается, что речь может идти о самоубийстве.
Найден мертвым глава следственного управления СК России по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев, сообщает ТАСС. Тело обнаружили сегодня, 23 сентября, в доме, где проживал начальник регионального ведомства. Сведений о том, что стало причиной смерти полковника, пока нет.
Как пояснил источник агентства, Сарапульцев мог совершить самоубийство. Действия полковника юстиции не связаны со служебными делами, включая недавние трагические события в ПГНИУ, где шесть человек погибли и более сорока пострадали в результате стрельбы.
Официальных комментариев от представителей СКР по поводу случившегося пока еще не последовало.
Сергей Сарапульцев занимал пост главы СУ СКР по Пермскому краю с 2018 года.
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