Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Красноярском предотвратили нападение на школу

24.9.2021 15:41

Фото: rbk.ru



Правоохранители Красноярского края смогли предотвратить нападение на учебное заведение, сообщил глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.



Как передает ТАСС, полиция задержала молодого человека. Возбуждено уголовное дело.



В Красноярском крае удалось предотвратить нападение на образовательное учреждение. Полиция задержала молодого человека, который планировал такое преступление. Какие-либо подробности инцидента Бастрыкин не привел. Он лишь сообщил, что в течение последних нескольких лет в различных регионах РФ было зафиксировано порядка десяти подобных нападений.



По данным российских СМИ, полиция задержала студента Южного аграрного техникума, который находится в Краснотуранском районе Красноярского края. Юноша уже дал признательные показания, рассказав о конфликте со сверстниками, случившемся еще в прошлом году. По мнению 18-летнего обвиняемого, однокурсники оскорбляли его, после чего он решил их убить, купив в минувшем мае патроны к имевшемуся у него в пользовании аэрозольному устройству.



Студент намеревался расправиться с тремя обидчиками прямо в здании учебного заведения. Инцидент удалось предотвратить, молодого человека задержали сотрудники полиции совместно с представителями ФСБ. Позже юношу по причине выявленных признаков психиатрического заболевания направили в краевой психоневрологический диспансер. Суд избрал для него меру пресечения в виде ареста на срок до 20 ноября в рамках уголовного дела по п. "а" ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 30 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц).



В ходе обыска дома у задержанного были найдены и изъяты патроны к аэрозольному устройству, самодельное пусковое устройство и ножи. По версии следствия, весь этот арсенал парень собирался принести в свой техникум.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 160

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 24.9.2021 16:09 Пришел в сознание студент, устроивший стрельбу в пермском вузе

Пришел в сознание студент, устроивший стрельбу в пермском вузе 24.9.2021 06:35 На Эльбрусе погибли пять альпинистов

На Эльбрусе погибли пять альпинистов 24.9.2021 04:02 На Камчатке обнаружили обломки вертолета Ка-27

На Камчатке обнаружили обломки вертолета Ка-27 23.9.2021 20:37 В Перми найден мертвым глава краевого СУ СКР

В Перми найден мертвым глава краевого СУ СКР 23.9.2021 14:25 На Урале задержан подозреваемый в убийстве женщины и ее детей