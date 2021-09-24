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Под Красноярском предотвратили нападение на школу


24.9.2021 15:41
Под Красноярском предотвратили нападение на школуФото: rbk.ru

Правоохранители Красноярского края смогли предотвратить нападение на учебное заведение, сообщил глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.

Как передает ТАСС, полиция задержала молодого человека. Возбуждено уголовное дело.

В Красноярском крае удалось предотвратить нападение на образовательное учреждение. Полиция задержала молодого человека, который планировал такое преступление. Какие-либо подробности инцидента Бастрыкин не привел. Он лишь сообщил, что в течение последних нескольких лет в различных регионах РФ было зафиксировано порядка десяти подобных нападений.

По данным российских СМИ, полиция задержала студента Южного аграрного техникума, который находится в Краснотуранском районе Красноярского края. Юноша уже дал признательные показания, рассказав о конфликте со сверстниками, случившемся еще в прошлом году. По мнению 18-летнего обвиняемого, однокурсники оскорбляли его, после чего он решил их убить, купив в минувшем мае патроны к имевшемуся у него в пользовании аэрозольному устройству.

Студент намеревался расправиться с тремя обидчиками прямо в здании учебного заведения. Инцидент удалось предотвратить, молодого человека задержали сотрудники полиции совместно с представителями ФСБ. Позже юношу по причине выявленных признаков психиатрического заболевания направили в краевой психоневрологический диспансер. Суд избрал для него меру пресечения в виде ареста на срок до 20 ноября в рамках уголовного дела по п. "а" ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 30 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц).

В ходе обыска дома у задержанного были найдены и изъяты патроны к аэрозольному устройству, самодельное пусковое устройство и ножи. По версии следствия, весь этот арсенал парень собирался принести в свой техникум.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 160

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