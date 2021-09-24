Новости шоу-бизнеса

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В США найдены человеческие отпечатки, оставленные 23 тыс. лет назад
24.9.2021 06:01
Фото: discovery-russia.ru
Исследователи долгое время спорят о том, когда на континенте появились первые выходцы из Азии.
Считалось, что заселение произошло примерно 16 тыс. лет назад, и многие историки скептически воспринимали доказательства присутствия людей в районах Северной Америки в более ранний период.
Ученые полагают, что первые люди могли появиться на Американском континенте на 7 тысячелетий раньше, чем считалось, передает BBC. На территории штата Нью-Мексико были найдены десятки человеческих следов, датированные периодом от 23 тыс. до 21 тыс. лет.
Как рассказали специалисты, им удалось отыскать отпечатки, сохранившиеся в мягком иле на окраине неглубокого озера в Уайт-Сэндс. Исследователи считают, что их находка позволит расширить представления о том, когда в действительности происходило заселение этой части континента.
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