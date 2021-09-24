Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москве по делу об убийстве российского военного в САР заочно арестовали сирийца

24.9.2021 04:48

Фото: kapital.kz



Столичный Басманный суд вынес решение о заочном аресте еще одного сирийца, причастного к гибели российского военного в САР.



По данным ТАСС, Адина бин Адана Рамадана уже объявили в международный розыск.



Как стало известно, в отношении сирийца Адина бин Адана Рамадана, объявленного в международный розыск, суд избрал меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента задержания или экстрадиции подозреваемого. Фигуранту заочно предъявили обвинение в умышленном убийстве, надругательстве над телами умерших, а также в участии в незаконном вооруженном формировании. Уточнять по делу о гибели какого именно российского военного летчика он проходит, в пресс-службе суда не стали.



Официальные представители Следственного комитета России (СКР) информируют о продолжающемся расследовании дела об убийстве пилота российского бомбардировщика Су-24М подполковника Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича. Расправившиеся с ними в САР 24 ноября 2015 года члены незаконных вооруженных формирований также покушались на жизнь штурмана Су-24М Константина Мурахтина. Военнослужащему удалось спасти, его вовремя обнаружили российские и сирийские коллеги.



В СКР пояснили, что удалось установить личность еще одного причастного к гибели российских военных, он является сирийским гражданином Ади бин Аданом. В Сети было обнаружено фото, на котором он с оружием запечатлен около останков Олега Пешкова.



Ранее столичный Басманный суд уже вынес решение о заочном аресте порядка двадцати других сирийцев. Все они проходят по делу об инциденте 3 февраля 2018 года, когда был сбит самолет командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа майора Романа Филипова. Кроме того, речь идет о гибели в 2015 году Позынича и Пешкова. Следователи продолжают работу, устанавливая других соучастников преступлений.



В ноябре 2015 года находившийся над территорией Сирии российский самолет был сбит турецкими ВС. В Анкаре утверждали, что Су-24 якобы нарушил воздушное пространство. Кроме того, в Генштабе Турции заявили, что пилотов предупредили в течение пяти минут не менее десяти раз. Лишь после этого по воздушному судну был нанесен удар. Выживший штурман эти сведения опроверг.



Прокомментировав инцидент, глава российского государства Владимир Путин назвал случившееся "ударом в спину", обвинив Турцию в пособничестве террористам.



Когда Су-24М подполковника Пешкова был сбит турецким истребителем в районе горной Латакии, экипаж самолета катапультировался. Летчик погиб во время приземления, его с земли обстреляли боевики с земли. Позже Пешкову посмертно присвоили звание Героя России.



Штурмовик Су-25СМ был сбит боевиками 3 февраля 2018 года в зоне деэскалации "Идлиб". Экстремисты нанесли удар при помощи переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК). Пилот Филипов был вынужден после приземления принять бой и получил тяжелые ранения. Он подорвался гранатой, чтобы сирийские террористы его смогли взять его в плен. Филипов также был удостоен звания Героя России посмертно.



Автор: Злата Богатова

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