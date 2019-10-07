Рассекречены документы об убийстве фашистами 214 детей в Ейске

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04:57

Фото: vk.com



Региональное Управление ФСБ опубликовало документы, связанные со страшными событиями осени 1942 года в Ейске, когда фашистскими захватчиками там были убиты 214 воспитанников детдома.



Детей еще в 1941 году эвакуировали в Ейск из Симферополя.



Фашисты вступили в Ейск в конце лета 1942 года. Вечером девятого октября к корпусам детского дома подъехали несколько грузовиков, в которые начали заталкивать детей. Спустя уже четверть часа сотни ребят были зверски убиты, сообщает РИА Новости, публикуя рассекреченные ФСБ материалы.



Как свидетельствуют архивные документы, которые прежде еще никогда не публиковались, 15 апреля 1943 года — примерно полгода спустя после трагедии — был составлен акт о братской могиле, где нашли останки воспитанников детдома. Судя по расположению тел и их обследованию, все ребята в момент разгрузки машин были живыми. Немцы попросту закопали их - ни огнестрельных ран, ни увечий, которые могли указывать на гибель детей до этого момента, эксперты не обнаружили.



Позднее в городском парке Ейска были эксгумированы тела двадцати детей возраста 10-16 лет, похороненных в пятнадцати деревянных гробов. Практически все они имели неправильное телосложение или проблемы с опорно-двигательным аппаратом, в частности, горбы, деформированные конечности или протезы. Предположительно, дети, вывезенные из специального учреждения в тех же грузовиках, были умерщвлены по дороге при помощи газа.



Среди документов есть список погибших воспитанников детского дома с указанием их личных данных. Судя по нему, в числе тех, кто был зверски убит карателями, были русские, украинцы, армяне, грузины, татары, евреи и представители других национальностей. Многие ребята были сиротами. Общей чертой всех погибших детей была лишь инвалидность - в графе "группа инвалидности" против каждой фамилии можно увидеть одну, две или три вертикальные палочки.



Автор: Злата Богатова

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