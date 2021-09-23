Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Урале задержан подозреваемый в убийстве женщины и ее детей

23.9.2021 14:25

Фото: vk.com



Подозреваемый в тройном убийстве в Кировграде (Свердловская область) начал давать признательные показания, передает пресс-служба регионального СУ СКР.



Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об аресте мужчины.



По данным ведомства, подозреваемый был допрошен и уже начал давать признательные показания. В скором времени задержанному предъявят обвинение предъявить в убийстве женщины и двух ее четырехлетних сыновей.



Следственные органы возбудили по факту случившегося уголовное дело по п.п."а","в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, включая малолетних). Расследование взяла под свой контроль прокуратура Свердловской области.



Ранее глава пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых рассказал о задержании подозреваемого сотрудниками уголовного розыска. Как стало известно, мужчина в прошлом уже был судим, в том числе за убийство. Он вышел из колонии летом 2017 года. В последнее время он работал на одной из местных автомоек, где и был взят под стражу полицейскими.



В ходе начатого расследования установлено, что погибшая женщина познакомилась с подозреваемым около месяца назад, когда приехала помыть свою автомашину. Обменявшись телефонами, они позже договорились о встрече. Придя в гости к семье, мужчина принес сладости детям и спиртное для совместного употребления с хозяйкой.



Находясь в алкогольном опьянении, подозреваемый, по его словам, утратил контроль над своими действиями. После некого конфликта, возникшего на бытовой почве, он сначала жестоко расправился с женщиной, а потом и детьми. Затем он поджег квартиру, чтобы попытаться скрыть следы преступления.



Автор: Злата Богатова

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