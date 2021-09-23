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Крупнейший банк Венесуэлы был атакован хакерами из США


23.9.2021 13:12
Крупнейший банк Венесуэлы был атакован хакерами из СШАФото: metr12.ru

Кибератака, которой подвергся крупнейший банк Венесуэлы Banco de Venezuela, была осуществлена с территории Соединенных Штатов.

С таким утверждением в эфире канала Venezolana de Television выступила исполнительный вице-президент латиноамериканского государства Дельси Родригес.

В ходе пресс-конференции, которая была посвящена недавней атаке хакеров, Родригес рассказала о первых результатах продолжающегося расследования. По ее словам, нападение было осуществлено с территории США. Специалисты сейчас пытаются установить более точные данные, включая лиц, причастных к инциденту.

На устранение последствий кибератаки потребовалось пять суток, сообщается со ссылкой на руководство Banco de Venezuela. В банке сейчас продолжают фиксировать попытки злоумышленников обнаружить уязвимость в их компьютерных системах.

Крупнейший банк Венесуэлы подвергся атакам хакеров 17 сентября. В течение некоторого времени клиенты Banco de Venezuela был лишены возможности проводить какие-либо операции со своими деньгами. Ущерб, который был нанесен в результате действий злоумышленников, лишь предстоит подсчитать.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 114

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