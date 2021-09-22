Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Туве бывшего министра нашли изрезанным рядом с телом жены

12:04

Фото: v-moldove.ru



Правоохранительные органы Тувы устанавливают обстоятельства ЧП, случившегося в одной из квартир Кызыла.



По предварительным данным, там был найден с ранениями экс-министр сельского хозяйства региона, а рядом находился труп его супруги, передает РЕН ТВ.



Как сообщила старший помощник руководителя республиканского СУ СКР Алла Нурсат, ЧП случилось накануне вечером, 22 сентября. Примерно в 20 часов в экстренные службы поступил сигнал о гибели женщины на улице Бай-Хаакская. Полиция, прибывшая для проверки информации, обнаружила в квартире тело хозяйки с явными признаками криминальной смерти. Находившийся рядом супруг женщины был доставлен в больницу с колото-резанным ранением в области груди.



По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", в рамках которого проводятся необходимые следственные действия. Обстоятельства случившегося выясняются.



В ряде СМИ появились сообщения о том, что речь идет об Юрие Тыт-ооле, в прошлом возглавлявшим министерство сельского хозяйства Тувы. Он был назначен на высокий пост в сентябре 2015 года, а в июле следующего арестован и снят с должности.



По версии следствия, в 2013 году, когда Тыт-оол был председателем администрации Тес-Хемского района, он незаконно зарегистрировал крестьянско-фермерское хозяйство на одного из своих родственников. Осенью 2019 года экс-министра признали виновным в мошеннических действиях (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ) и осудили на четыре года лишения свободы.



Автор: Злата Богатова

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