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Московского подростка подозревают в убийстве родителей
22.9.2021 21:38
Фото: tobolsk.info
Правоохранительные органы российской столицы задержали 16-летнего юношу после гибели его родителей, передает ТАСС.
Тела супругов с явными признаками криминальной смерти нашли в одной из квартир жилого дома на Полярной улице, где проживала семья.
Главным подозреваемым стал юный сын погибшей пары, заявила журналистам пресс-секретарь Главного следственного управления по Москве СКР России Юлия Иванова. По ее словам, причиной смерти супругов стали многочисленные колото-резаные ранения.
ЧП случилось сегодня в одной из квартир жилого дома на улице Полярной, уточнила Иванова. Она также отметила, что подозреваемый в совершении двойного убийства юноша принимал наркотические вещества.
По факту происшествия завели уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух или более лиц").
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