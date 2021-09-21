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Глава Сальвадора назвал себя «диктатором»


21.9.2021 15:02
Глава Сальвадора назвал себя «диктатором»Фото: elmundo.sv

Сальвадорский лидер Найиб Букеле изменил название своего официального аккаунта в соцсети Twitter, передает EFE.

40-летний политик теперь именует себя "диктатором". С чем связано такое решение, глава государства пока не прокомментировал.

По данным информационного агентства, ранее микроблог главы латиноамериканского государства велся от имени "президента Сальвадора".

Напомним, в начале сентября в столице Сальвадора прошли акции протеста против признания биткойна официальным платежным средством. Люди вышли на улицы Сан-Сальвадора вскоре после того, как Всемирный банк отказался поддержать власти страны в этом вопросе.

Автор: Злата Богатова

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