|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Глава Сальвадора назвал себя «диктатором»
21.9.2021 15:02
Фото: elmundo.sv
Сальвадорский лидер Найиб Букеле изменил название своего официального аккаунта в соцсети Twitter, передает EFE.
40-летний политик теперь именует себя "диктатором". С чем связано такое решение, глава государства пока не прокомментировал.
По данным информационного агентства, ранее микроблог главы латиноамериканского государства велся от имени "президента Сальвадора".
Напомним, в начале сентября в столице Сальвадора прошли акции протеста против признания биткойна официальным платежным средством. Люди вышли на улицы Сан-Сальвадора вскоре после того, как Всемирный банк отказался поддержать власти страны в этом вопросе.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|