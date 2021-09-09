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Жители Сальвадора протестуют против признания биткойна
9.9.2021 15:41
Фото: nv.ua
В столице Сальвадора прошли акции протеста против признания биткойна официальным платежным средством, передают зарубежные СМИ.
Мероприятия, состоявшиеся в Сан-Сальвадоре, были не очень многочисленными и в целом проходили довольно мирно.
Как передает La Prensa Gráfica, манифестанты выступили против признания биткойна официальным платежным средством.
Ранее Всемирный банк отказался поддержать Сальвадор в этом вопросе, не признав биткойн законным платежным средством. По данным ТАСС, власти страны пытались получить содействие международной организации, однако не смогли заручиться поддержкой в области такого проведения валютных процедур и прозрачности.
Представители банка пояснили, что биткойн не относится к сфере, где можно рассчитывать на помощь Всемирного банка, учитывая ситуацию с экологией.
Ранее власти Сальвадора приняли закон, позволяющий гражданам использовать биткойны в качестве официального платежного средства. Жители страны могут, в частности, оплачивать таким образом различные товары и услуги через электронные кошельки Chivo.
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