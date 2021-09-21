|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Раскрыто резонансное убийство подростка, совершенное в 2018 году в Новосибирске
21.9.2021 14:22
Фото: vk.com
Следователям удалось установить личность подозреваемого в убийстве 16-летнего подростка из Кемеровской области. Тело юноши нашли летом 2018 года на одном из пляжей Новосибирска, преступление вызвало большой резонанс.
Как сообщает СУ СКР по региону, фигуранта уголовного дела задержали в Калининграде.
ЧП случилось 28 июня 2018 года, когда в кемпинге парка культуры и отдыха "У моря" нашли тело 16-летнего подростка с явными признаками насильственной смерти. Погибший в Советском районе Новосибирска юноша скончался от колото-резаных ранений шеи.
Лишь спустя три года удалось задержать подозреваемого в этом преступлении. Как стало известно, 21-летний молодой человек был взят под стражу в Калининграде, после чего его этапировали в Новосибирск. Отмечается, что фигурант уже начал давать признательные показания.
По словам задержанного, он не был ранее знаком с потерпевшим. Он нанес удар по шее из-за стихийно возникшего конфликта. Смертельно ранив подростка, молодой человек скрылся с места происшествия.
В рамках расследования этого преступления сотрудники СКР успели проанализировать значительный объем информации. Они допросили свыше четырехсот свидетелей и изучили результаты более ста экспертиз, включая особо сложного уровня. В результате праоохранителям удалось практически по минутам восстановить события последнего дня жизни убитого подростка.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|