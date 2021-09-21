Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Раскрыто резонансное убийство подростка, совершенное в 2018 году в Новосибирске

21.9.2021 14:22

Фото: vk.com



Следователям удалось установить личность подозреваемого в убийстве 16-летнего подростка из Кемеровской области. Тело юноши нашли летом 2018 года на одном из пляжей Новосибирска, преступление вызвало большой резонанс.



Как сообщает СУ СКР по региону, фигуранта уголовного дела задержали в Калининграде.



ЧП случилось 28 июня 2018 года, когда в кемпинге парка культуры и отдыха "У моря" нашли тело 16-летнего подростка с явными признаками насильственной смерти. Погибший в Советском районе Новосибирска юноша скончался от колото-резаных ранений шеи.



Лишь спустя три года удалось задержать подозреваемого в этом преступлении. Как стало известно, 21-летний молодой человек был взят под стражу в Калининграде, после чего его этапировали в Новосибирск. Отмечается, что фигурант уже начал давать признательные показания.



По словам задержанного, он не был ранее знаком с потерпевшим. Он нанес удар по шее из-за стихийно возникшего конфликта. Смертельно ранив подростка, молодой человек скрылся с места происшествия.



В рамках расследования этого преступления сотрудники СКР успели проанализировать значительный объем информации. Они допросили свыше четырехсот свидетелей и изучили результаты более ста экспертиз, включая особо сложного уровня. В результате праоохранителям удалось практически по минутам восстановить события последнего дня жизни убитого подростка.



Автор: Злата Богатова

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