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В Ростовской области 3 человека погибли в ДТП с участием фуры


21.9.2021 12:12
В Ростовской области 3 человека погибли в ДТП с участием фурыФото: glavny.tv

В результате смертельной аварии, случившейся под Новошахтинском (Ростовская область), погибли три человека.

По предварительным данным, на трассе столкнулись фура и микроавтобус с пассажирами.

ЧП случилось на участке дороги между населенными пунктами Самбек и Красный, сообщается в инстраграме местной администрации. Как стало известно, два человека от полученных травм погибли на месте, еще один - вскоре после того, как его доставили в больницу. В общей сложности в медицинское учреждение попали четверо пострадавших.

С фурой Volvo столкнулся микроавтобус, следовавший из Горловки в Белгород. В момент ДТП в нем находились двое водителей и семнадцать пассажиров. После аварии их разместили в общежитии до того, как прибудет высланный перевозчиком другой транспорта.

По данным представителей УГИБДД Ростовской области, виновником инцидента является, согласно предварительным выводам автоинспекторов, водитель грузовика. Мужчина сел за руль фуры, употребив спиртное. Не справившись с управлением, он допустил столкновение с пассажирским микроавтобусом.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 161

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