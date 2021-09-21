Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Ростовской области 3 человека погибли в ДТП с участием фуры

21.9.2021 12:12

Фото: glavny.tv



В результате смертельной аварии, случившейся под Новошахтинском (Ростовская область), погибли три человека.



По предварительным данным, на трассе столкнулись фура и микроавтобус с пассажирами.



ЧП случилось на участке дороги между населенными пунктами Самбек и Красный, сообщается в инстраграме местной администрации. Как стало известно, два человека от полученных травм погибли на месте, еще один - вскоре после того, как его доставили в больницу. В общей сложности в медицинское учреждение попали четверо пострадавших.



С фурой Volvo столкнулся микроавтобус, следовавший из Горловки в Белгород. В момент ДТП в нем находились двое водителей и семнадцать пассажиров. После аварии их разместили в общежитии до того, как прибудет высланный перевозчиком другой транспорта.



По данным представителей УГИБДД Ростовской области, виновником инцидента является, согласно предварительным выводам автоинспекторов, водитель грузовика. Мужчина сел за руль фуры, употребив спиртное. Не справившись с управлением, он допустил столкновение с пассажирским микроавтобусом.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 161

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 21.9.2021 03:09 Опознаны все жертвы стрельбы в вузе в Перми

Опознаны все жертвы стрельбы в вузе в Перми 20.9.2021 19:01 В Дагестане 2 человека погибли в ДТП

В Дагестане 2 человека погибли в ДТП 20.9.2021 16:28 Житель Алма-Аты расстрелял судебных приставов, погибли 5 человек

Житель Алма-Аты расстрелял судебных приставов, погибли 5 человек 20.9.2021 12:38 В летевшем из Турции на Урал самолете умерла пассажирка

В летевшем из Турции на Урал самолете умерла пассажирка 20.9.2021 11:15 В Перми 8 человек стали жертвами стрельбы в вузе